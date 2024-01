Audiência Pública em Três Lagoas vai abordar a concessão do transporte coletivo na cidade

O Projeto de Concessão do Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Três Lagoas será tema de uma Audiência Pública que será realizada no dia 17 de janeiro a partir das 18 horas.

Todos estão convidados a participar, sejam frequentadores do transporte público ou não. Serão aceitas sugestões, contribuições e apontamentos sobre o tema. Para participar não precisa fazer inscrição, e só comparecer no dia, local e horário do evento.

Para mais informações entre em contato pelo número (67) 9.9221-7147 ou pelo e-mail: [email protected]. A realização da Audiência é da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA).

A Audiência acontecerá no Plenário da Câmara dos vereadores localizano na Rua Sunão Miura n.71, bairro Santos Dumont.

