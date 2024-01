Mutirão da limpeza retorna atividades em Três Lagoas

O Mutirão da Limpeza está de volta em Três Lagoas depois do final de ano. A partir desta segunda(8) janeiro, as caçambas estarão nas ruas da cidade.

Nesse ano, a primeira etapa é no Bairro Vila Nova, o mesmo local da última etapa de 2023. A campanha segue na região, mas em pontos diferentes, durante os dias 08 a 15 deste mês. Os moradores da Vila Haro serão os próximos atendidos.

O objetivo é exterminar criadouros de vetores de doenças relacionadas a arboviroses, leishmaniose e escorpiões. Por isso, o município disponibiliza as caçambas para o descarte correto de lixo e materiais do tipo.

O que pode ser descartado?

Objetos que possam acumular água, como garrafas, pneus, latas, vasos, lonas e eletrodomésticos antigos. Também são aceitos materiais orgânicos que podem entrar em decomposição, como folhas, galhos e madeira podre, além de itens que sirvam de abrigo para escorpiões, como telhas, tijolos e outros.

A ação é da Prefeitura de Três Lagoas por meio do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA).

