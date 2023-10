Prefeitura da Capital abre processo para reforma de mais duas unidade de saúde

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta quarta-feira (19), a abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada para reforma de duas unidades básicas e de saúde da família nos bairros Vila Popular e Paulo Coelho Machado.

Estão previstas melhorias em toda a estrutura das unidades, que vão desde a reforma do telhado, até a revisão de toda a rede hidráulica e elétrica, bem como as adequações necessárias seguindo as normativas sanitárias vigentes. As duas unidades são responsáveis pelo atendimento de cerca de 30 mil pessoas.

Melhorias

No último mês houve a definição das empresas que ficarão responsáveis pela reforma das unidades de saúde da família (USFs) Vila Cox e Los Angeles. Nestas unidades, será realizada a readequação da estrutura física, incluindo as instalações elétricas, hidráulicas, telhado, fachada e áreas internas, bem como melhorias nas condições higiênico-sanitárias gerais.

