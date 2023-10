Mecânico é esfaqueado ao sair do trabalho para almoçar e morre no hospital

O mecânico Ademetrio Tadeu Miranda Junior, 24, foi esfaqueado diversas vezes na barriga ao deixar a retífica em que trabalha para almoçar, na manhã desta quarta-feira (19), e morreu pouco tempo depois de dar entrada no Hospital Regional Álvaro Fontoura, em Coxim – 251 quilômetros de Campo Grande.

Segundo MS News, o jovem seguia em direção a sua motocicleta quando foi surpreendido pelo autor, identificado posteriormente como um açougueiro de Alcinópolis. Depois de atentar contra a vida do mecânico, o autor fugiu correndo. Ele deixou o próprio carro no local, um VW Fox.

Junior foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Regional Álvaro Fontoura, em estado considerado grave, pois, as vísceras foram expostas com os golpes de faca. Ele também tinha vários ferimentos nas mãos e braços, por conta de movimentos de defesa. Por fim, não resistiu aos ferimentos e morreu.