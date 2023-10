Projeto do INW contribui para formação profissional de jovens de Campo Grande

O Instituto Nelson Wilians (INW) encerrou o projeto Potencialize, que visava proporcionar formação profissional na área de Negociação para jovens da região de Campo Grande. Ao longo de seu ciclo piloto, a iniciativa alcançou resultados significativos, promovendo a inclusão produtiva de jovens talentosos e capacitando-os para ingressar no mercado de trabalho.

O Potencialize, desenvolvido pelo INW, em parceria com o Nelson Wilians Advogados, teve como objetivo oferecer capacitação em Negociação para jovens de 17 a 29 anos, da cidade de Campo Grande (MS) e região, alinhando formação em habilidades para a vida profissional com o desenvolvimento de um currículo de capacitação na área de Negociação, correspondendo a uma demanda de mercado existente na região e promovendo a inclusão produtiva de jovens inseridos em contexto de vulnerabilidade socioeconômica.

Durante sua implementação piloto, o projeto beneficiou diretamente 20 jovens da região de Campo Grande. Por meio de um currículo especializado, com encontros ministrados por profissionais experientes e especializados da comunidade NW, os participantes tiveram acesso a conhecimentos teóricos e práticos essenciais para se tornarem profissionais bem-sucedidos na área de Negociação.

Uma das conquistas mais notáveis do Potencialize foi a inclusão produtiva de jovens no mercado de trabalho, visto que 35% dos capacitados pelo projeto conseguiram ingressar no mercado de trabalho.

Para Anne Wilians, presidente do INW, o encerramento do projeto marca não apenas o fim de um programa bem-sucedido, mas também o início de um legado social duradouro. “Acreditamos que esses jovens serão agentes de mudança em suas comunidades, contribuindo para o crescimento econômico e social da região”, destaca Anne.

“Gostaria de agradecer a toda a equipe da Nelson Wilians que nos proporcionou um aprendizado valioso e essa incrível oportunidade. Foi uma chance de ouro, que acolheu jovens de Campo Grande, inserindo-nos no campo da Negociação e abrindo portas para o mercado de trabalho, assim como aconteceu comigo. Quero expressar minha gratidão pelo comprometimento exemplar da equipe da Nelson Wilians, que nos acolheu de braços abertos e nos guiou ao longo dessa jornada enriquecedora”, diz Joel Pereira, beneficiário do Potencialize.

Sobre o Instituto Nelson Wilians

O Instituto Nelson Wilians é braço de investimento social do Nelson Wilians Advogados e do Nelson Wilians Group. A organização atua pela democratização de oportunidades e a mitigação das desigualdades sociais existentes no país. Em 2022, foram mais de 64 mil pessoas impactadas diretamente com as ações promovidas pela organização.

Para conhecer mais sobre o trabalho do INW, acesse o site www.inw.org.br e acompanhe-o nas redes sociais: @institutonw no Instagram e Instituto Nelson Wilians – INW no Facebook e LinkedIn.