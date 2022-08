Prefeitura convoca estagiários de Direito para vaga

Os aprovados na seleção para vaga de estagiário em Direito, na Prefeitura de Campo Grande, devem apresentar a documentação pessoal na próxima quarta-feira (17). A lista com os nomes dos aprovados e a documentação necessária foi publicada no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) do último dia 12 de outubro.

A documentação deverá ser entregue no setor de Divisão de Promoção e Experiências Profissionais, da Secretaria Municipal de Gestão, localizado na Av. Afonso Pena, n. 3.297, Centro.

Entre as documentações necessárias estão foto 3×4, comprovante de residência e atestado de matrícula, com até 30 (dias) de emissão, emitido pela Instituição de Ensino Superior/IES, devendo constar o semestre.

De acordo com a publicação, os horários para levar os documentos está disponível na página 6 do Diogrande de hoje (15) e pode ser conferido clicando AQUI.

Segundo o edital, os estagiários deverão desempenhar as atividades de estágio em locais a serem designados pela Secretaria Municipal de Gestão e o valor da remuneração da Bolsa de Complementação Educacional será de um

salário mínimo vigente, acrescido de vale-transporte (cartão-magnético) e seguro de vida.



Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.