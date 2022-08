Com apenas 1,5 mil crianças vacinadas multivacinação segue disponível

A campanha de multivacinação e de imunização contra a poliomielite foi iniciada na semana passada mas apenas 1,5 mil crianças e adolescentes de até 14 anos de idade foram vacinadas em Campo Grande. As doses estão disponíveis em todas as 72 UBS (Unidade Básica de Saúde) da Capital. As vacinas contra a Covid-19 e Influenza também estão disponíveis e podem ser aplicadas simultaneamente.

Na campanha de multivacinação, o objetivo é atualizar a caderneta de vacinação e estão disponíveis 18 imunizantes diferentes para todo o público de até 14 anos: BCG (bacilo Calmette–Guérin): protege contra formas graves da tuberculose; Pentavalente: protege contra a difteria, coqueluche, tétano, hepatite B e haemophilus influenzae; Febre Amarela; Hepatite B; Hepatite A; HPV quadrivalente: protege contra o papilomavírus humano; Influenza Trivalente: protege contra a gripe; Meningocócica ACWY: protege contra a meningite; Meningocócica C: protege contra a meningite; Pneumocócica 10 valente: protege contra a pneumonia; Poliomielite; Tríplice Bacteriana: protege contra a difteria, coqueluche e tétano; Dupla Adulto: protege contra a difteria e tétano; Tríplice Viral: protege contra o sarampo, caxumba e rubéola; Vacina Rotavírus Humano e Varicela: protege contra a catapora.

Entre o público de um a quatro anos, a vacinação é exclusiva para o reforço contra a poliomielite, conhecida como paralisia infantil, sendo que 962 crianças foram imunizadas na primeira semana de campanha. A dose deve ser aplicada nesta população indiscriminadamente, mesmo que a criança já tenha tomado o reforço, que é a vacina em gotinhas.

No evento “Todos por você, todos pela ação”, que foi realizado na manhã desta segunda-feira, a prefeita Adriane Lopes (Patriotas) comentou sobre a baixa procura para a vacina de gripe na Capital e sobre a possibilidade da cidade enfrentar um novo surto da doença.

“Estamos levando a vacina até as escolas pra imunizar, começando pelas crianças, pela baixa procura e isso tá trazendo um resultado positivo e a gente pretende avançar com a imunização”, disse.

Covid-19 e Influenza

Os imunizantes que protegem conta a Covid-19 e a gripe também seguem disponíveis na Capital, de acordo com o público. A vacina da Influenza está disponível em todas as unidades de saúde para a população com seis meses de idade ou mais.

De acordo com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) apenas 25,54% do grupo com comorbidade se vacinou na Capital e 44,06% dos grupos prioritários foram vacinados. A secretaria alerta para a baixa procura pela vacina da gripe durante o período, onde o vírus circula com maior potencial de transmissão devido ao inverno e tempo seco.

As doses da Covid-19 estão em unidades de saúde referenciadas, e serão aplicadas conforme os públicos. Quem tem a partir de três anos de idade e ainda não iniciou o ciclo, ou já cumpriu o intervalo estipulado pelos fabricantes da vacina para receber a segunda dose, deve procurar um dos mais de 45 pontos de vacinação elencados pela secretaria municipal de saúde.

Um primeiro reforço está disponível para toda a população acima de 12 anos e que tenha concluído o esquema vacinal primário há pelo menos quatro meses. A única exceção são pessoas com imunocomprometimento grave com 18 anos ou mais, para eles o intervalo é de 28 dias.

O hiato de quatro meses é o mesmo para quem já recebeu a terceira dose e faz parte de um dos seguintes públicos: pessoas com 35 anos ou mais, trabalhadores da saúde ou pessoas com imunocomprometimento grave com 18 anos ou mais.

As vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde referenciadas, entre 7h30 e 11h, e das 13h às 16h45. Há unidades que possuem horário estendido, e a sala de vacinação funciona normalmente neste período. As unidades também realizam o teste para a detecção da Covid-19, de acordo com horário de funcionamento especifico de cada local.