Segunda sem carne: aprenda a receita de macarrão de espinafre que viralizou nas rede

Na segunda sem carne de hoje a receita é uma das que viralizou nas redes sociais nos últimos dias: o macarrão de espinafre. Feito de forma caseira e com poucos ingredientes, o macarrão de espinafre é uma excelente forma de substituir a massa comprada e até mesmo de inserir a folhagem em crianças que ainda não gostam de verduras e legumes. Ele pode ser acompanhado de um molho de tomates frescos ou de um molho branco.

Ingredientes:

3 xícaras de espinafre

Sal a gosto

1 colher de sopa de azeite

2 ovos

200 g de farinha de trigo

Fubá para polvilhar

Modo de Preparo:

Coloque as folhas de espinafre dentro de um saco plástico e dê um nó, fechando bem. Faça um furo em uma das pontas do saco e leve ao microondas por 1 minuto. Adicione no liquidificador o espinafre, o sal, o azeite e os ovos. Bata até obter um creme liso e sem pedaços.

Transfira para uma vasilha e acrescente a farinha. Amasse com as mãos até obter uma textura lisa. Abra a massa com um rolo em uma superfície até ficar na espessura desejada. Fatie com uma faca para formar fios finos. Cozinhe em água fervente com sal até ficar no ponto al dente. Sirva com o molho de sua preferência e bom apetite.

Dica:

Os molhos que mais combinam com massa verde de espinafre são um bom molho de tomate caseiro ou um molho branco, no estilo bechamel.

Receita por Receitaki.