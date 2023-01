Professores conseguem reajuste salarial de 10,39%

Os professores da rede municipal da Capital após paralizações, protestos e greve nos últimos dois meses conseguiu nesta quarta-feira (25), junto com a prefeita Adriane Lopes (Patriota) bater o martelo, onde a prefeitura irá cumprir o pagamento dos 10,39% do magistério.

Também ficou definido que ainda no mês de fevereiro, a mesma Comissão Mista, irá retomar as discussões para debater o calendário de aplicação da Lei do Piso 2023/2024. “Acreditamos que é um avanço e uma conquista da categoria, pois estamos no caminho do diálogo com o forte intuito da retomada da valorização da categoria”, ponderou o presidente da ACP, professor Gilvano.

O vereador Beto Avelar entrou em contato com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Carlão, que garantiu que, em havendo consenso com a ACP, em Assembleia Geral, existe a possibilidade de o texto ser votado já na primeira Sessão do ano de 2023.

