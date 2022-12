Professores rejeitam proposta de receber reajuste em três parcelas

Os Professores reunidos na Assembleia da ACP-MS (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública), na tarde desta quinta-feira (15), rejeitaram por unanimidade a proposta da Prefeitura de Campo Grande para que o reajuste salarial de 10,39% seja pago aos profissionais da educação, parcelado em três vezes durante 2023.

Conforme o ofício assinado pela Prefeita Adriane Lopes, o reajuste seria de 3,42% em janeiro de 2023, mais 3,48% em maio e outros 3,48% em dezembro do próximo ano. Os percentuais devem incidir diretamente no salário bruto dos servidores da ativa.

Mais cedo, a Prefeitura de Campo Grande se reuniu com a diretoria do Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais de Educação de Mato Grosso do Sul e a comissão de Educação da Câmara Municipal.

Contraproposta

No auditório da Fetems, a categoria aprovou uma contraproposta que contempla a carreira do magistério municipal e está alinhada à política salarial do Piso 20h. A proposta da ACP será apresentada pela comissão da ACP em reunião com a prefeita e os vereadores na manhã desta sexta-feira (16).

Veja a contraproposta aprovada pela categoria:

– 3,42% em janeiro 2023

– 6,97% em março 2023

Uma nova assembleia está marcada para segunda-feira (19), às 17h, no auditório da Fetems, quando os professores devem debater o resultado da reunião desta sexta-feira.