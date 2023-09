Povo das Águas atenderá região do Alto Pantanal em Corumbá a partir de segunda-feira

Executado com recursos próprios da Prefeitura de Corumbá, o Programa Social Povo das Águas estará atendendo as famílias da parte alta do Pantanal sul-mato-grossense a partir desta segunda-feira. No dia 2 de outubro, das 7h às 11 horas, a equipe estará no Porto do Zequinha, na região do Castelo, e das 14h30 às 17h30, na escola Jatobazinho.

Na terça-feira, dia 3, o trabalho será concentrado na Escola Municipal do Paraguai Mirim, das 8h às 13 horas. No dia 4, quarta-feira, serão assistidas as famílias do Porto São Francisco e do Mato Grande das 7h às 11 horas, na casa da Senhora Marvina. No período da tarde, das 14h30 às 17h30, o atendimento será no Porto Chané.

Na quinta-feira, dia 5, o atendimento será na Escola Municipal da Barra do São Lourenço, das 7h às 12 horas. Devem comparecer ao local os moradores do Amolar, Porto do Binega e da Barra do São Lourenço. No dia 6, sexta, a equipe estará no Porto Novo Horizonte, das 7h às 11 horas, e no Porto Mangueiral, das 14h às 16 horas, assistindo os ribeirinhos do Rio São Lourenço.

A Ação Social termina no sábado, dia 7, quando serão atendidas as famílias da região de Domingos Ramos, no sítio Talismã, das 8h às 12 horas, e Piuval e Capim Gordura, no período da tarde.

O Programa Povo das Águas é coordenado pela secretária de Assistência Social e Cidadania, Amanda Balancieri Iunes, e reúne servidores das secretarias de Assistência, Saúde, Educação, Governo, Defesa Civil e Desenvolvimento Econômico e Sustentável.

A Primeira ação do Programa Social Povo das Aguas aconteceu nos 13/01 a 19/01 de 2023 na Região do Alto Pantanal, conhecida como região do São Lourenço, ao todo foram atendidas 189 famílias, totalizando 478 pessoas e 146 cestas básicas entregues.

Nesta edição do Povo das Águas contará com a presença de servidores do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) e do Ministério da Pesca, que farão atendimentos informativos, cadastramento, carteirinha de pesca e regularização documental das famílias ribeirinhas.

Servidores da Defensoria Pública da União (DPU) também estarão na Ação oferecendo atendimentos jurídicos, informativos encaminhamentos e a abertura de processos judiciais. Técnicos do Instituto de Identificação Gonçalo Pereira, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, ainda estarão fazendo RGs para os ribeirinhos.

Com informações da Prefeitura de Corumbá.

