Terça-feira começa 1º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul

A Assomasul realiza nos próximos dias 3 e 4 de outubro o 1º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul, no Centro de Convenções Arq. Rubens Gil de Camilo. O evento é direcionado aos prefeitos, gestores públicos, instituições, fornecedores e ao público em geral. O Congresso também promoverá uma feira de networking exclusiva, para fomentar a interação entre prefeituras, fornecedores e instituições de produtos, serviços e soluções inovadoras voltados para o setor público, com o objetivo de otimizar os processos de gestão e municipalismo.

Por meio de painéis de discussão e palestras inspiradoras, o 1º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul quer proporcionar um ambiente com ideias inovadoras, estratégias eficazes e melhores práticas de governança, que serão compartilhadas e debatidas.

Para o presidente da Assomasul, Valdir Couto Júnior, o evento vai proporcionar conhecimento aos prefeitos, secretários, servidores públicos e vereadores. “Vamos falar de três pilares importantes para todas as cidades: o Municipalismo, a Governança e a Inovação na Gestão Pública. Vamos debater as estratégias desses assuntos, com o intuito de fortalecer ainda mais os municípios e proporcionar um futuro promissor, eficiente e próspero para Mato Grosso do Sul”. Concluiu Valdir Couto Júnior.

Leia mais: Assomasul prepra o 1º Congresso dos Municípios de MS

