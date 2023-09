MS pode fazer 70 transplantes por ano

Este ano, o Mato Grosso do Sul já captou 13 órgãos (fígado) que foram transplantados para pacientes de todo o Brasil, em Sorocaba (SP), o que representa crescimento de 30% em relação a 2022 – quando foram realizadas dez captações. Atualmente 15 pacientes do Estado aguardam por um transplante de fígado e outros 20 estão em avaliação.

O primeiro Centro de Transplante de Fígado e Rim de Mato Grosso do Sul deve começar a funcionar nos próximos meses em Campo Grande. Entre os principais benefícios do Centro Transplantador, os pacientes não precisaram mais se deslocar para Sorocaba (SP), onde fica o hospital referência para transplante de fígado de pacientes de Mato Grosso do Sul. A expectativa da ABTO (Associação Brasileira de Transplante de Órgãos) é de que com o início das atividades do local, o Estado passe a realizar 70 transplantes de fígado por ano.

“Este é o primeiro passo para executar, em breve, transplantes de fígado em Mato Grosso do Sul. Além disso, no mês passado assinamos um termo de compromisso, que está em fase de contratualização, para que o hospital da Cassems faça transplante de medula. A expectativa é de que ainda este ano, a cada 45 dias, um paciente do SUS seja atendido”, explicou o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões.

O Governo do Estado formalizou convênio com o Hospital Adventista do Pênfigo, em cerimônia realizada ontem (29), para instalar e habilitar o Centro de Transplante na Capital. O governador Eduardo Riedel participou do evento e falou da importância da estrutura adequada para atender os pacientes de todo o Estado.

Leia mais: Primeiros transplantes do ano são realizados na Santa Casa

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.