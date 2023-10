150 atletas representam MS no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Desportivo

Mato Grosso do Sul participa em peso do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Desportivo 2023, neste sábado (30) e domingo (1). Ao todo, 150 atletas vão representar o estado, com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). A competição acontece no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ),

A delegação estadual é coordenada pela FSMJJ (Federação Sul-Mato-Grossense de Jiu-Jitsu). De acordo com a entidade, vão para o tatame 110 atletas nas classes juvenil, adulto e máster, e 40 nas categorias etárias de seis a 15 anos, nas faixas azul, roxa marrom e preta.

Além das disputas convencionais por medalhas, o evento terá na programação o tradicional Desafio Superlutas. Em sua terceira edição, o embate colocará frente a frente as seleções de Mato Grosso do Sul e Rio Janeiro. O confronto está empatado em 1 a 1. O sistema de disputa será o “melhor cinco”, ou seja, os atletas dos dois estados se enfrentam em no máximo cinco lutas, até que se estabeleça uma vantagem que não pode ser superada ou igualada (3×0, por exemplo).

Mato Grosso do Sul vai para o Desafio Superlutas com os seguintes atletas: Henrique Félix (faixa azul), Anderson Figueira (roxa), Rodrigo Maranhão (marrom), Luís Vidal (preta adulto) e Nicholas Favaretto (preta máster).

As lutas vão acontecer na Arena Carioca 1 do Parque Olímpico, a partir das 8 horas (horário de MS) deste sábado (30), com transmissão ao vivo no perfil oficial da CBJJD (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo) no Instagram. Segundo a entidade, o Mundial também irá determinar os campeões do ranking 2022/2023.

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul.

