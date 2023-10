Linn da Quebrada é grande atração da 20ª Parada LGBT+ de Campo Grande

A multiartista Linn da Quebrada desembarca pela primeira vez em Campo Grande no dia 22 de julho para compor as apresentações da 20ª edição da Parada LGBT+ da Capital, na Praça do Rádio Clube. O show da cantora está previsto para começar às 21 horas, com entrada gratuita.

Linn despontou como artista em 2017, com sua primeira faixa, “Enviadescer”. De lá para cá, a cantora e compositora desenvolveu o processo criativo musical em diferentes etapas. O primeiro disco, Pajubá, de 2018, criou uma linguagem própria, permitindo que a artista subisse em diferentes palcos do Brasil e mundo afora.

Com direção musical da DJ e produtora brasileira BADSISTA, Pajubá evocou uma estética sonora de difícil classificação, porém potente em seus efeitos práticos: música feita para pensar e dançar. A parceria entre as duas seguiu para um novo álbum, Trava Línguas, o segundo da carreira de Linn da Quebrada. Neste novo trabalho Linn da Quebrada rompeu com os timbres reproduzidos até então, renovando-os a partir de novas referências e experimentações.

