Pizzaria é paga com pix falso e decide dar o troco no golpista

Robson Costa, dono de uma pizzaria da Zona Leste de Teresina quase levou um golpe do PIX falso, nesta segunda (25). Mas ao perceber do que se tratava, Robson se junto aos funcionários da pizzaria e resolveram dar o troco no golpista.

Segundo ele, já tinha tido um prejuízo de R$ 300 com um outro PIX falso há cerca de um mês. Depois desse acontecimento, ficaram mais vigilantes, só entregando os pedidos depois de confirmar o valor na conta.

Na noite do golpe, Robson percebeu a chegada de dois Pix de R$ 0,01 (um centavo), após isso a atendente informou que não estava conseguindo conferir a chegada da transferência de um cliente que havia mandado o comprovante. Quando foram analisar melhor, perceberam que o documento tinha sido alterado. O homem teria editado o comprovante do PIX de R$ 0,01, colocando o valor da compra de R$ 55,00.

Ao perceber que poderia ser a mesma pessoa do golpe de R$ 300, eles resolveram dar o troco, entregando uma pizza sem o recheio, só a massa e um suco com sal em uma garrafa de refrigerante. Na caixa da pizza ainda escreveram “PIX fake”.

Na hora da entrega, Robson teve a confirmação que era o mesmo homem do golpe de R$ 300, já que o endereço e as características físicas batiam. Depois de checar o pedido, o golpista entrou em contato com a pizzaria de novo, dizendo que não tinha entendido o motivo da entrega ser daquela forma e em seguida bloqueou o número do estabelecimento.

Além da pizza sem recheio e o suco com sal, também enviaram um pênis de borracha, que pertencia a um dos entregadores. Por um outro número de telefone, a pizzaria pediu o brinquedo de volta. O homem respondeu que iria devolver e que não tinha feito o PIX falso por maldade, pois teria aplicado o golpe para comer. Depois, ainda enviou o versículo 30 do capítulo 6 dos provérbios bíblicos, onde dizia que um “ladrão não é desprezado se, faminto, rouba para matar a fome.”

Mas, depois dos vídeos serem postados em um grupo de empreendedores da região, um outro empresário revelou que o mesmo homem já havia tentado aplicar o mesmo golpe nele, mas dessa vez o pedido era de cervejas.

Robson declarou que vai buscar a polícia e denunciar o golpe e acrescenta que não confia apenas no comprovante, que estão sempre olhando se o valor caiu na conta. Ele ainda destacou que uma característica desse tipo de golpe é que não é colocado um endereço normal. O golpista fala que está na rua esperando o pedido ou que a casa dele não tem o endereço correto. Essa forma é para impedir que o valor seja cobrado quando o golpe for descoberto.

Golpe do PIx

O PIX se tornou bastante popular desde o momento em que foi criado. Sendo usado por uma grande parte da população, também caiu no gosto de golpistas. Então pra evitar que mais pessoas caiam no golpe do pagamento falso, presta atenção nessas 5 dicas que a gente separou para você.

1- Cuidado com a senha do aplicativo do banco

Quem tem o aplicativo do banco instalado no celular precisa ter cuidado com a senha, que não deve ser anotada em nenhum lugar. O ideal é que a senha não tenha números que podem ser facilmente identificáveis, como datas de nascimento ou documentos.

2- Diminuía o limite que pode ser transferido por PIX

Os bancos já tem bloqueios específicos do PIX, dependendo do valor e do horário. Mas a própria população pode alterar esses limites de transferências bancárias. O recomendado é que o limite seja bem baixo, para dificultar a ação dos criminosos.

3- Sempre confirme os dados de quem vai receber o PIX

Antes de finalizar a transferência, confirme a chave de quem vai receber, além de revisar os valores e os dados da conta. Ao errar a transação é possível ter o dinheiro de volta, mas isso leva um certo tempo e necessita de uma investigação realizado pelo banco.

4- Cuidado com as transferências

Não transfira para amigos ou familiares sem confirmar se foi mesmo a pessoa que pediu o valor. Um dos golpes mais comuns do PIX, é da conta falsa do celular, onde o golpista pega a foto da pessoa e com um outro número, passa a pedir dinheiro para conhecidos da vítima.

5- Jamais clique em links para cadastrar alguma chave de PIX

Não clique em links recebidos por e-mail, SMS, WhatsApp ou redes sociais para cadastrar uma chave do PIX. Nem faça isso por ligações telefônicas. O cadastro é realizado sempre pelo site/aplicativo do banco ou na própria agência bancária. Também não compartilhe o código de verificação recebido quando você realiza o cadastro da chave.

