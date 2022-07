Secretaria de Saúde aprova plano de ação do Projeto Bem Nascer em Mato Grosso do Sul

Foi publicado hoje (28) no DOE (Diário Oficial do Estado) o plano de ação do projeto sul-matogrossense Bem Nascer. As ações foram votadas durante a 345ª reunião ordinária da Comissão Intergestores Bipartite, realizada no dia 18 de Fevereiro de 2022.

No cronograma entre as ações estão a realização de oficinas teórico-práticas em Hemorragias Pós-Parto/Hipertensão Gestacional/SEPSE/Transporte Seguro e LARC’s, nos meses de Março a Outubro pela SOGOMAT-SUL/MS (Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Estado de Mato Grosso do Sul).

Outro item a ser realizado durante o plano de ação, é pelo CES/MS (Conselho Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul) nos meses de Julho a Novembro, a apresentação dos dados da situação do óbito materno e infantil no Conselho Estadual.

Programa Bem Nascer MS – Lançado oficialmente em novembro do ano passado, o Projeto Bem Nascer visa reduzir a mortalidade materna e infantil em Mato Grosso do Sul.

Foram destinados R$ 14 milhões ao projeto, sendo que R$ 11,6 milhões investidos na compra de 75 aparelhos de ultrassons. Os aparelhos serão entregues aos municípios seguindo critérios técnicos de distribuição, além do incentivo financeiro para custeio dos Centros Especializados Materno-Infantil do Estado.

Mortes – A redução no índice de mortalidade materna e infantil não é exclusivo aqui em Mato Grosso do Sul. Até 2030, o Brasil precisa atingir metas de redução da mortalidade materna, conforme pactuação definida nos ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável).

A meta é reduzir até 2030, a razão de mortalidade materna para menos de 30 por 100 mil nascidos vivos e também a redução da mortalidade infantil para um único dígito.

Para quem deseja conhecer mais sobre o projeto, pode acessar clicando AQUI, a página reúne diversas informações como materiais de campanha, informativos, dados sobre mortalidade materna e infantil no Estado.

O cronograma com o Plano de Ação do projeto Bem Nascer, pode ser acessado a partir da página 16 do Diário Oficial do Estado, clicando AQUI.

