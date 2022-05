Conheça dicas para evitar golpes usando o PIX

CRISTIANE GERCINA

Com 118 milhões de usuários, o Pix, sistema de pagamentos instantâneos, caiu no gosto popular e na mira de criminosos e golpistas. Dados do Banco Central mostram que, em abril, conforme as estatísticas mais recentes, a modalidade tinha 109,8 milhões de pessoas físicas cadastradas e 8,5 milhões de pessoas jurídicas.

No mesmo mês, o total de chaves registradas chegou a 438,5 milhões no país. Em março, foram feitas 1,6 bilhão de operações envolvendo a modalidade. Com a popularidade, o Pix se torna um dos principais alvos de criminosos que roubam ou furtam celulares ou conseguem invadir a conta pela internet.

A empresa de segurança na internet PSafe afirma que, de janeiro a abril deste ano, foram bloqueadas mais de 3 milhões de tentativas de golpes financeiros no Brasil, o que corresponde a mais de 25 mil tentativas por dia. As estatísticas envolvem golpes em geral, incluindo os que têm o Pix como alvo.

Em novembro do ano passado, um ano após o lançamento do Pix, novas regras do Banco Central passaram a valer para reforçar a segurança dos usuários. Entre elas estão o bloqueio cautelar e a devolução especial de valores.

Em vez de fazer o crédito automaticamente, a instituição responsável pela conta que recebe os valores suspeitos realiza um bloqueio preventivo dos recursos por até 72 horas.

“A opção vai possibilitar que a instituição realize uma análise de fraude mais robusta, aumentando a probabilidade de recuperação dos recursos pelos usuários pagadores vítimas de algum crime”, diz o BC.

No mecanismo especial de devolução, o cliente que foi vítima de golpe pode pedir o dinheiro de volta. Para isso, é preciso registrar um boletim de ocorrência e avisar imediatamente a instituição pelo canal de atendimento oficial, como SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) ou Ouvidoria.

Segundo a Febraban, as operações por Pix são totalmente rastreáveis e, no caso de irregularidades, “todos os envolvidos serão identificados e responderão pelos delitos”.

A Folha ouviu especialistas em segurança bancária e os cinco maiores bancos e reuniu as principais dicas de segurança para quem usa o Pix.

VEJA CINCO DICAS PARA PROTEGER SEU PIX

1 – Tenha cuidado com senha do app do banco

O Pix é uma operação feita por meio da rede bancária e muitas das movimentações fraudulentas ocorrem após roubo, furto ou invasão do celular por criminosos

Quem tem app do banco instalado deve ter muito cuidado com a senha, que não deve ter números facilmente identificáveis como de documentos ou datas de nascimento, por exemplo

Jamais anote sua senha do banco no bloco de notas do celular

Ao usar o app, sempre saia da conta

Os apps de bancos não armazenam as senhas e as movimentações

2 – Diminua o valor que pode ser transferido por Pix

Os bancos têm bloqueios específicos do Pix conforme o valor e o horário

Operações acima de R$ 1.000 no período noturno precisam ser liberadas pelo cliente e há prazo para que haja resposta a esse pedido de liberação

No entanto, o próprio cidadão pode diminuir e aumentar os limites de transferência bancária a qualquer momento, incluindo o Pix, de forma rápida

Especialistas recomendam ter um limite bem baixo transferência por Pix, o que limita e dificulta a ação de criminosos

3 – Sempre confirme os dados de quem vai receber o Pix

Antes de terminar a operação de transferência via Pix, confirme a chave de quem vai receber

Revise também os valores; ao errar na transação, é possível ter o dinheiro de volta, mas isso leva tempo e necessitará de uma investigação feita por seu banco

4 – Cuidado com as transferências

Não faça transferências para amigos ou parentes sem confirmar se o pedido de valores está sendo feito pela própria pessoa

Um dos golpes mais comuns envolvendo Pix é o da falsa conta do celular, quando o golpista rouba a foto da pessoa de alguma forma e, com outro número, passa a pedir dinheiro a amigos e familiares

5 – Jamais clique em links para cadastrar a chave Pix

Nunca clique em links recebidos por email, WhatsApp, redes sociais ou SMS para cadastro da chave do Pix

O cadastro da chave deve ser feito sempre pelo site ou aplicativo do banco, ou nas agências bancárias

Nunca compartilhe o código de verificação recebido quando você realiza o cadastro da chave Pix

Não faça qualquer tipo de cadastro no Pix a partir de ligações telefônicas ou contatos pelo WhatsApp, pois essa prática é fraudulenta

Fontes: Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Serasa, PSafe e bancos.

Com Informação Folhapress