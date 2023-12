Passe do Estudante em Campo Grande pode ser solicitado até 14 de janeiro

Estudantes já podem solicitar ou renovar o passe do estudante. A primeira remesse vai até 14 de janeiro e a previsão de entrega acontece no 01 de fevereiro.

Cadastramento

O cadastro pode ser realizado por meio do portal, acesse o link passe do estudante. Informações como CPF, foto digital e demais passos são solicitadas.

Tem direito ao benefício estudantes de escolas públicas ou privadas devidamente matriculados; estudantes de cursos técnicos de nível médio subsequentes e ensino superior. Também deve residir a uma distância igual ou superior a 2.000 m (2KM) da unidade em que estiver matriculado, seguindo o traçado das vias públicas.

A tarifa de ônibus atual está no valor de R$ 4,65 e a empresa que administra os ônibus em Campo Grande é o consórcio guaicurus. Em 2023, cerca de 34 mil alunos utilizaram o passe do estudante segundo a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito)

Alunos não beneficiados nos anos anteriores devem ir até o terminal urbano de transbordo ou à Central de Atendimento do Consórcio Guaicurus, com CPF e pagar valor de três tarifas vigentes e assim iniciar a inscrição.

A central fica localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, 2º andar, Bairro Jardim dos Estados.

Regras

O estudante pode colocar no máximo 6 (seis) linhas diferentes de ônibus, que atendam ao itinerário residência/escola e escola/residência. Serão consideradas linhas, os terminais e as estações de embarque rápido Peg Fácil. O aluno terá direito a, no máximo, 2 (duas) viagens diárias para deslocamento residência/escola e escola/residência.

Remessas

A segunda remessa poderá ser feita do dia 15 de janeiro até o dia 28 de fevereiro, com entrega prevista para o dia 12 de fevereiro. A solicitação da terceira remessa inicia no dia 29 de janeiro até o dia 11 de fevereiro, e a entrega do passe acontecerá no dia 26 de fevereiro.

