Rayssa Leal e Pâmela Rosa se destacam nas quartas de final do Mundial de Skate Street em Tóquio

O Mundial de Skate Street 2023, que está ocorrendo no Parque Esportivo Urbano de Ariake, em Tóquio, as atletas brasileiras Rayssa Leal e Pâmela Rosa conquistaram vagas nas semifinais do torneio feminino. No masculino, Gabryel Aguilar também se destacou, avançando para as semifinais e garantindo a presença brasileira nesta fase da competição.

Feminino

Na fase das quartas de final, Rayssa Leal, atual vice-líder do ranking da World Skate, estreou diretamente nesta sexta-feira (15) e assegurou o segundo lugar, obtendo uma pontuação de 74,87. A australiana Chloe Covell liderou o ranking do dia com 77,26 pontos, enquanto a skatista da casa, Liz Akama, ficou em terceiro lugar com 69,92 pontos.

Pâmela Rosa, por sua vez, conquistou a décima posição, garantindo sua passagem para as semifinais com uma pontuação de 55,25. Isabelly Ávila terminou em 19º lugar, a poucos pontos de se classificar, e Kemily Suiara ocupou a 32ª posição na competição.

Masculino

No torneio masculino, Gabryel Aguilar brilhou nas quartas de final, sendo o único brasileiro entre os 16 semifinalistas. Ele terminou em 11º lugar, mostrando habilidade e determinação na pista de Ariake. Infelizmente, Lucas Rabelo ficou em 22º lugar, enquanto Kelvin Hoefler, quarto colocado no ranking da World Skate, não conseguiu avançar, terminando em 25º.

A fase das quartas de final foi dominada pelos skatistas japoneses, com quatro dos quatro melhores atletas da competição. Netsuke Kairi, Sasaki Toa, Shirai Sora e Onodera Ginwoo impressionaram com suas performances, liderando a classificação.

Mundial de Skate Street 2023: programação Horários de Brasília Programação sujeita a alterações.

Data Fase Horário Sexta-feira, 15 de dezembro, para sábado, 16 de dezembro (16/12 em Tóquio) Semifinal (feminino) 21:00 – 2:10 Sábado, 16 de dezembro Semifinal (masculino) 2:55 – 5:40 Domingo, 17 de dezembro Final (feminino) 2:15 – 3:15 Domingo, 17 de dezembro Final (masculino) 3:40 – 4:50

O formato de disputa, considerando a melhor volta de duas apresentações de 45 segundos, foi crucial para determinar os semifinalistas. Nas semifinais, uma seção de melhor manobra será introduzida, com as duas maiores notas entre cinco manobras sendo utilizadas para determinar a pontuação final.

O Mundial de Skate Street 2023 tem transmissão ao vivo através do Olympics.com e do aplicativo Olimpíadas, proporcionando aos fãs a oportunidade de acompanhar os melhores skatistas de rua do mundo em busca de pontos cruciais para Paris 2024.

Com informações do Site olympics.com

