Após dois meses sem doses, crianças de 3 a 11 anos voltam a ser imunizadas na Capital

A partir desta quarta-feira (8) crianças de três a 11 anos de idade voltam a ser imunizadas em Campo Grande. A vacinação para este público estava interrompida desde o ano passado devido a falta de envio de doses por parte do Ministério da Saúde.

O município estava a dois meses sem receber doses de Coronavac (destinada para crianças três e quatro anos) e de Pfizer Pediátrica, que é exclusiva para o público de cinco a 11 anos. Nas últimas duas semanas, a Capital recebeu carregamentos com poucas doses dos imunizantes, sendo inicialmente disponibilizados nas mesmas dez unidades que realizam a aplicação em bebês entre seis meses e dois anos de idade.

Na manhã desta quarta, 17 unidades de saúde estão abastecidas com os dois imunizantes, sendo estas referenciadas para a aplicação da vacina no público em questão, de acordo com a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo. “Antes da chegada das doses, mais de 15 mil crianças ainda aguardavam para receber a segunda dose e concluir seus esquemas vacinais”.

Porém, o estoque disponível ainda não será suficiente para conseguir regularizar a distribuição nas mais de unidades que realizam a aplicação da vacina contra o coronavírus, uma vez que o quantitativo de doses é muito pequeno. O objetivo é que, assim que retomado o estoque, as vacinas voltem a ser ofertadas em todas as unidades.

Público alvo

Atualmente a vacinação contra a Covid-19 está disponível para crianças entre 6 meses e menores de um ano de idade, e para aquelas que tenham até dois anos e apresentem laudo comprovando alguma comorbidade. O restante da população, a partir dos três anos, também pode receber indiscriminadamente a vacina contra o vírus.

Quem tem a partir de 12 anos de idade e concluiu o esquema básico há pelo menos quatro meses também está apto para receber o primeiro reforço da vacina. Quem já tomou esta dose também há quatro meses ou mais e possui 18 anos também pode receber o segundo reforço.

Confira o calendário

Sintomas e testes

Para quem apresentou algum tipo de sintoma de Covid-19, como tosse, coriza, febre e dor de cabeça, o teste para detecção do vírus segue disponível de segunda a sexta-feira nas 74 unidades básicas e de saúde da família, distribuídas nas setes regiões urbanas e distritos do município.

Atualmente, mais de 20 locais estão com horário estendido de atendimento, voltada para o público que fica por muitas vezes impossibilitado de realizar o teste devido aos horários de trabalho ou estudo. Ele é feito de maneira gratuita e sem a necessidade de agendamento prévio.

Aos sábados e feriados, a testagem acontece somente nas unidades de plantão referenciadas pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).

Para orientar o usuário sobre onde buscar atendimento, a Sesau disponibiliza uma plataforma onde é possível localizar a unidade de saúde mais próxima. Basta digitar o CEP ou endereço de residência. (Clique aqui).

O teste é recomendado para pessoas que apresentam sintomas respiratórios, como tosse, coriza, febre e dor de cabeça. No caso do teste de antígeno, o resultado fica disponível em no máximo 20 minutos. Quem tiver o resultado positivo já tem a orientação e encaminhamento para unidade de saúde de referência para atendimento.

O paciente sintomático conta ainda com o serviço de Teleantedimento da Sesau, onde ele pode entrar em contato pelo número 2020-2170 e receber orientações de um profissional sobre as medidas de prevenção e onde buscar atendimento, caso seja necessário. O serviço funciona diariamente, das 7h às 19h, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.