Corinthians leva dois gols no começo da partida e perde para São Bernardo

O Corinthians perdeu para o São Bernardo por 2 a 0, na noite de ontem (9), no estádio Primeiro de Maio. O time alvinegro teve muita posse de bola, mas foi apático, pouco agrediu fora de casa e viu a sequência de resultados positivos no Paulistão se encerrar.

Com o resultado, a equipe treinada por Fernando Lázaro estacionou com 13 pontos, mas ainda lidera com folga o Grupo C do Estadual, que ainda tem São Bento, Ituano e Ferroviária. Por outro lado, o Tigre avançou aos 14 pontos no Grupo D e ficou com a segunda melhor campanha geral do torneio.

No primeiro tempo, o time de Fernando Lázaro começou acuado, afinal, logo no início, sofreu com gol de pênalti do São Bernardo. Balbuena falhou e acabou “entregando” a bola para o adversário, cometendo pênalti na sequência. Com o placar aberto, o Timão não soube se recuperar na partida e não conseguiu criar chances claras de gol.

O Corinthians chutou pela primeira vez aos 35 minutos, com Róger Guedes tentando surpreender Alex Alves com a perna esquerda e errando o alvo. Pouco depois, Matheus Bidu e Romero não alcançaram um cruzamento de Adson, e Giuliano obrigou Alex Alves a fazer linda defesa após escanteio.

Na segunda etapa, pior ainda. O São Bernardo voltou mais ligado que o Corinthians e se aproveitou disso. Se no primeiro tempo marcou com três minutos, no segundo precisou de menos tempo ainda para trocar passes pela esquerda da defesa corinthiana e marcar. Mesmo com substituições, o time não evoluiu, conseguiu chegadas apenas na individualidade de Paulinho e Róger Guedes.

