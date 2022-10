Ônibus escolar colide em amontoado de minério e 15 estudantes ficam feridos

Um ônibus escolar de Corumbá colidiu contra um amontoado de minério e 15 estudantes ficaram feridos. O acidente ocorreu na noite de ontem (05), em uma estrada vicinal na região de Maria Coelho, a cerca de 35 km de Corumbá.

Apesar do sustos as vítimas sofreram escoriações leves, no ônibus haviam 20 alunos da escola Carlos Cárcano e jovens da unidade Luiz de Albuquerque (EJA -Educação de Jovens e Adultos).

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e com o apoio de ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e de uma mineradora, os estudantes foram encaminhados ao pronto-socorro.

Em nota, a Secretaria de Educação de Corumbá destacou que autoridades competentes foram informadas sobre o acidente que as causas serão apuradas.

