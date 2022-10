Motorista passa mal e perde controle do caminhão na BR-267

O motorista Abelcino Ribeiro Rocha, de 68 anos, foi encontrado morto na cabine do caminhão que conduzia na rodovia BR-267, na região de Maracaju, município localizado a 159 km de Campo Grande. O caminhão estava carregado com 30 toneladas de adubo.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, o caminhão bitrem foi encontrado em um barranco, às margens da rodovia, em frente a Fazenda Serrana. O Corpo de Bombeiros foi o primeiro a chegar ao local e relatou que o motorista se encontrava na cabine do referido caminhão já sem vida.

A Polícia Civil, junto a equipe de perícia de Dourados, concluíram preliminarmente que o motorista passou mal, no momento que trafegava na pista. No momento em que ficou desacordado, o caminhão saiu da pista e parou no referido barranco às margens da rodovia. Não houve nenhuma colisão ou ferimento a terceiros.

O caminhão estava carregado com 30 toneladas de adubo e foi deixado aos cuidados do proprietário da Fazenda Serrana, a pedido da família da vítima.

