MS terá Fundo de apoio a pessoas com deficiência

Os deputados votaram nesta quinta-feira (6), o projeto Projeto de Lei 239/2022, de autoria do executivo que irá para a segunda votação e prevê o Fundo Estadual de Apoio aos Direitos das Pessoas com Deficiência do Estado de Mato Grosso do Sul (FEAD-PCD/MS).

Ele estará direcionado para a realização e financiamento de políticas positivas e afirmativas, programas, projetos e ações destinados ao atendimento de pessoas com deficiência residentes e domiciliadas no Estado. Os 19 votos favoráveis levam o projeto a segunda decisão.

“É uma luta antiga a luta das pessoas com deficiência e não adianta não ter recursos. É importantíssimo para que haja investimentos para que as práticas aconteçam e parabenizo o governador” defendeu o deputado e candidato a vice-governador, Barbosinha (PP).

O deputado Coronel David comparou a atuação do Governo e o da prefeitura em relação a preocupação com o tema da pauta. “O governo do Estado está ganhando de goleada em comparação a prefeitura da cidade em relação a assistência das pessoas com deficiência” Coronel David (PL).

A causa de inclusão é de extrema importância e o deputado Marçal defendeu: “É extremamente importante a criação desse fundo. Uma série de limitação impede o desenvolvimento e atendimento e eles precisam ter seus direitos respeitados e terem o mínimo de qualidade de vida respeitado e a criação desse fundo permitirá que terão o atendimento necessário e quando entregue o orçamento seja entregue as entidades” Marçal filho (PP).

Até a oposição defendeu o projeto e elogiou a proposto do executivo. “É louvável esta iniciativa do Governo, quero elogiar e votar favorável, porque estas pessoas precisam” elogiou o deputado petista, Pedro Kemp.

