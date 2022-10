PRF apreende 888 Kg de maconha e recupera veículo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 888 Kg de maconha e recuperou um veículo, na noite desta quarta-feira (5), em Três Lagoas, a 334 km de Campo Grande.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262, quando tentaram abordar um Ford/Ecosport. O motorista não parou e iniciou fuga entrando na área urbana do município. Durante o acompanhamento tático, os ocupantes do Ecosport abandonaram o veículo e empreenderam fuga a pé. A equipe realizou buscas na região, porém ninguém foi encontrado.

No automóvel, os policiais encontraram grande quantidade de maconha e também descobriram que o carro possuía registro de roubo/furto. O veículo e a droga foram encaminhados à Polícia Civil em Três Lagoas.

PRF realiza outra apreensão em MS

A Polícia Rodoviária Federal já havia realizado uma outra apreensão na tarde de terça-feira (4). Uma equipe apreendeu 51,3 Kg de cocaína e prendeu o condutor do veículo que transportava a droga. O caso aconteceu em Ivinhema, a 320 km de Campo Grande.

A droga foi localizada no banco traseiro do veículo Honda Civic, abordado por policiais rodoviários federais no km 145 da BR-376. O condutor do veículo foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil local.

