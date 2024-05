Oficinas “Ações Educativas em Museus” acontecem hoje e amanhã no MIS

Acontece nesta terça(14) e quarta(15) a “Oficina Ação Educativas em Museus” no Museu da Imagem e do Som (MIS) das 14h às 17h. A oficina tem inscrições gratuitas e é destinada a educadores e entusiastas de práticas museológicas, as inscrições são gratuitas.

Durante a 22ª Semana Nacional de Museus destaca-se a importância das ações culturais e educativas nas instituições museológicas, colocando-a como uma ferramenta importante para atrair um número cada vez maior de visitantes para estas instituições, para que a comunidade que frequenta esses espaços possa, cada vez mais, apropriar-se do conhecimento, lazer e entretenimento que o museu possa proporcionar.

Sendo assim, a Oficina estará voltada a apresentar a Origem da palavra museu, o conceito de hospitalidade dentro do espaço museológico, tipos de ações educativas, tipos de visitas, e por fim, os participantes serão provocados a criarem suas próprias ações educativas em grupos, como forma de praticar e sedimentar a aprendizagem.

O MIS fica localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar.

Para se inscrever, basta acessar o link. Para mais informações pelo telefone e whatsapp (67) 3316-9178 ou no e-mail [email protected] .

