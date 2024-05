Casa Rosa oferece apoio às Mulheres na Luta Contra o Câncer de Mama

Projeto realizou o 2º Encontro das Amigas no quinta-feira (09)

A Casa Rosa, projeto idealizado pelo vereador e médico mastologista, Dr. Victor Rocha oferece prevenção, diagnóstico e encaminhamento ao tratamento do câncer de mama.

Desde a sua implantação em novembro de 2021, mais de 150 mulheres foram diagnosticadas e encaminhadas para tratamento, graças à celeridade no atendimento.

O projeto que nasceu com a missão de salvar vidas tem se destacado nacionalmente como exemplo de gestão pública para oferecer o que há de melhor em mastologia para as pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Pensando em ampliar a rede de apoio das pacientes com câncer, o projeto conta com um grupo de Psicoterapia que se reúne quinzenalmente para apoiar essas mulheres em sua jornada contra essa doença desafiadora.

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil, representando cerca de 30% dos novos casos de câncer a cada ano. Em Mato Grosso do Sul, a situação não é diferente, com um número significativo de mulheres sendo diagnosticadas com essa doença a cada ano.

Além dos serviços médicos essenciais, a Casa Rosa abriga um grupo de psicoterapia chamado “Amigas da Casa Rosa”. Este grupo é um espaço seguro onde mulheres podem compartilhar suas experiências, medos e esperanças, encontrando conforto e apoio mútuo.

Recentemente, o grupo realizou seu 2º encontro, com a presença de psicóloga e assistentes sociais do projeto, reforçando a importância vital da rede de apoio no enfrentamento do câncer de mama. “A Casa Rosa é mais do que um espaço físico; é um símbolo de solidariedade e compaixão. Aqui, nós encontramos acolhimento, suporte e cuidados integrais, desde consultas com mastologista, exames e até biópsias, dando celeridade no diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Sob a liderança do Dr. Victor Rocha, uma equipe dedicada de profissionais de saúde trabalha incansavelmente para oferecer o melhor atendimento possível, garantindo que cada mulher seja tratada com dignidade e respeito”, disse a paciente da Casa Rosa Adriana Cristina Ferreira de Araújo, 42 anos.

No encontro das amigas, não apenas se discutiu a importância do suporte emocional, mas também se celebraram momentos de alegria e beleza. Em uma demonstração tocante de solidariedade, as profissionais do Grow Salon, Pam e Eva, ofereceram dicas de maquiagem e cabelo, proporcionando momentos de autoestima e empoderamento para as mulheres presentes. Além disso, a comemoração coincidiu com o Dia das Mães, tornando o evento ainda mais especial e significativo.

“A missão do Projeto Casa Rosa é salvar vidas e acolher as pacientes. Temos lutado para ser um farol de esperança em tempos de desafio. A mulher quando recebe o diagnóstico de câncer de mama, precisa de apoio, e juntos somos mais fortes. Acolhendo cada paciente podemos transformar o medo em coragem, a dor em esperança e as lágrimas em sorrisos. Nosso intuito é que a Casa Rosa amplie os atendimentos na Saúde da Mulher, do Homem e das Crianças. Cuidando da saúde da família Campo-grandense e Sul-mato-grossense”, finalizou Dr. Victor Rocha.

Em homenagem ao Dia das Mães, a Casa Rosa ofereceu um momento de confraternização entre as pacientes, seus familiares e colaboradores do projeto, por meio de um delicioso café da manhã, regado com boa música e muita animação.

Com informações da assessoria