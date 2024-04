Brinquedoteca da UFMS Campus Pantal está com inscrições abertas; Confira o procedimento

As inscrições para o uso da brinquedoteca da UFMS no campus Pantanal(CPAN)em Corumbá estão abertas em fluxo contínuo até o dia 20 de outubro. Os estudantes, servidores e colaboradores da instituição devem inscrever seus filhos e crianças que estejam em sua guarda legal.

Para realizar a inscrição, basta acessar este site Sistema de Informação e Gestão de Projetos.

Vagas e horários

No total, as turmas possuem no máximo 12 crianças por período. Para crianças com 2 a 5 anos as turmas são: segundas e quartas-feiras, das 18h às 21h30 ou das 13h30 às 17h, ou, ainda, terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h. Para crianças com 6 a 8 anos, as turmas são terças e quintas-feiras, das 18h às 21h30 e, para as de 8 a 10 anos, também, às terças e quintas-feiras, das 7h30 às 11h.

As vagas para a Brinquedoteca do CPan estão distribuídas da seguinte forma: 50% para filhos de estudantes, 30% para filhos de servidores e 20% para filhos de colaboradores terceirizados. No caso de vagas remanescentes, as mesmas serão destinadas à comunidade externa. Também há vagas destinadas à crianças com deficiência.

Sobre a utilização do espaço para o oferecimento de atividades para os estudantes de Pedagogia, a professora diz que “professores e professoras têm utilizado o espaço da Brinquedoteca para desenvolverem suas aulas, como as disciplinas de Literatura e Educação e Práticas na Educação da Primeira Infância. Desta forma, a formação dos e das estudantes é enriquecida e o espaço se torna um Laboratório com exploração de livros de histórias infantis, jogos e brincadeiras”.

As atividades começam em maio, e haverá no local pessoas para auxiliar o monitoramento da brinquedoteca, como vários estudantes como voluntários e bolsistas de extensão, três professoras e duas técnicas.

