Noivos vendem doces na Orla do Aeroporto para juntar dinheiro para casamento

Quem frequenta a Orla do Aeroporto Internacional de Campo Grande, está acostumado com os comerciantes fixos e ambulantes que vendem seus produtos no local. Mas aos finais de semana e feriados, um casal que vende doces chama a atenção de quem passa, com uma plaquinha diferente em seus isopores: “Nos ajude a casar”.

Eveline Mesquita de Almeida (27) e Roberto Kauã da Silva (26), se conheceram na infância, brincando pelas ruas do bairro Ana Maria do Couto, região oeste de Campo Grande. Perderam contato por algum tempo, mas se reencontraram na adolescência, por terem amigos em comum. Eveline conta que mesmo com o reencontro, eles se viam muito pouco, praticamente uma vez ao ano. Somente quando ela estava na faculdade é que eles ficaram próximos.

Mas foi em janeiro de 2020 que o namoro começou. Kauã convidou Eveline para ir a um barzinho, para prestigiarem um amigo que faria uma apresentação musical. No local, um casal desconhecido foi até a mesa deles e disse que eles eram o casal mais bonito do local, que não conseguiam parar de admirá-los e, em seguida, se retiraram. Kauã e Eveline lembram que ficaram sem reação e começaram a rir. Quando foram embora do estabelecimento, aconteceu o primeiro beijo e teve início o namoro.

Em 2021, em meio a pandemia de covid-19, eles decidiram morar juntos e sempre conversaram sobre casamento. “Nós sempre conversávamos sobre noivado, casamento. Mas eu dizia que queria ir aos poucos, porque estávamos começando nossa vida juntos, não queria fazer nada por impulso”, afirma Eveline.

Kauã sempre perguntava se Eveline tinha algum sonho com relação ao pedido de casamento, mas ela dizia não ter nenhuma ideia em especial. Até que em novembro de 2022, em uma viagem em família, para a cidade de Sobral (CE), Eveline foi surpreendida com o pedido de casamento, na praia. “Eu estava brincando na água, o Kauã estava na areia e me chamou. Quando me aproximei ele se ajoelhou e fez o pedido. Eu não esperava, na hora fiquei sem reação e muito emocionada. Fui assimilando aos poucos”.

Em dezembro, já de volta a Campo Grande, Eveline e Kauã começaram a conversar sobre a possibilidade de realizar uma cerimônia de casamento. O casal não sabia exatamente quanto custaria organizar os preparativos como, salão de festa, decoração, buffet e lembrancinhas então, decidiram procurar fornecedores e fazer orçamentos. Os custos elevados, em torno de R$ 50 mil, e os valores diferentes para os mesmos serviços, apresentados pelos mesmos fornecedores, frustraram os planos do casal.

“Fiquei muito chateada, porque aconteceram situações onde, quando eu, loira de olhos azuis, ia atrás do fornecedor era um preço X, e quando o Kauã pedia o mesmo orçamento, o valor caia para a metade ou menos. Percebi que é um valor diferente para cada biotipo de pessoa e, isso me deixou triste, afinal, como noiva, eu estava cuidando de tudo pessoalmente”, relembra Eveline.

Mesmo tendo uma reserva financeira e recebendo ajuda de familiares para custear alguns itens, o casal sabia que não conseguiriam realizar a cerimônia. Mas em agosto deste ano Kauã ficou sabendo da possibilidade de conseguir o salão para a festa, com um custo bem abaixo do praticado no mercado. Por ser militar, ele tem direito de usar salão de festas da Base Aérea de Campo Grande, porém apenas até o início de 2024, quando Kauã deixará de ser militar.

Foi então que Eveline sugeriu que vendessem doces para essa finalidade. Eveline é formada em arquitetura e urbanismo, mas encontrou na confeitaria, uma fonte de renda, inclusive, foi com a venda de doces que ela pagou parte dos custos de sua formatura. Ela produz sob encomenda e, para realizar o sonho do casamento, decidiu juntamente com Kauã, utilizar a renda das vendas para as despesas do casamento.

“Eu disse para Eveline que o salão era simples, não tem ar-condicionado. Vamos gastar a mais com decoração, mas é o que estamos procurando. Tudo bem pra você? Ela disse sim, marcamos a data pra 9 de dezembro e partir daí, começamos a correr atrás de tudo.”

No início, o casal saia para vender no Centro da cidade, passando nos barzinhos, mas decidiram mudar e agora, vendem na Orla do aeroporto. “Na sexta-feira produzimos e, no sábado e domingo, vamos vender na Orla. Já aconteceu de a pessoa nos dizer que era diabética e não consumia doces, mas nos deu um valor como doação, para nos ajudar”, diz Kauã.

A ideia foi boa e, em pouco mais de três meses, vendendo na Orla e em feiras livres, o casal arrecadou cerca de R$ 4.800,00, valor utilizado para pagar itens como, bar, cabine fotográfica, garçons, cozinheiro e celebrante. Kauã e Eveline contam que muitas pessoas não acreditavam que vendendo doces a R$3,00, fosse possível arrecadar esse valor, relativamente em pouco tempo.

Faltando poucos dias para o casamento, marcado para 9 de dezembro, Eveline e Kauã estão ansiosos para o grande dia. Mas a agenda para encomendas, continua aberta, inclusive para encomendas especiais para o Natal. Como os doces são produção própria, o casal se qualificou, fazendo cursos de manipulação de alimentos, possuem licença da vigilância e alvará de funcionamento.

Para fazer uma encomenda de bolos confeitados, cone recheado, brownie, palha italiana, bolos de pote, pão de mel e bombons, basta entrar em contato com o casal pelo telefone (67)98445-0665 ou pelo Instagram da Doces Mesquita (@docesmesquita), a empresa do casal.

