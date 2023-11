Dois jovens são executados com 10 tiros em frente de residência

Dorly Ferreira Azevedo e Vitor Lima Prates , ambos de 22 anos, foram executados com 10 tiros, em uma residência na Vila Angélica, em Jardim, a 235 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, os suspeitos do crime fugiram.

Conforme informações da Polícia Civil, testemunhas relataram que uma dupla chegou no ímóvel em uma motocicleta e depois ouviram disparos. As vítimas estavam sentadas em frente da casa. Após os disparos, os suspeitos fugiram.

Dorly foi atingido por quatro tiros e morreu no local. Já Vitor foi socorrido com vida e transferido para Campo Grande,mas veio a óbito.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, onde o caso será investigado.

