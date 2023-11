Vai praticar esportes nesse calorão? Confira algumas dicas

Com a alta das temperaturas e as frequentes ondas de calor, é preciso tomar alguns cuidados ao praticar esportes para evitar problemas como a desidratação.

Confira abaixo algumas dicas:

1- Mantenha-se hidratado

Durante a prática de esportes é sempre importante se manter hidratado, ainda mais com as temperaturas altas. Enquanto estiver se exercitando, faça algumas pausas periódicas e beba água. E é importante se hidratar mesmo quando estiver praticando esportes aquáticos como a natação e vôlei na piscina.

Uma boa hidratação também favorece para que a atividade física não cause câimbras.

2- Evite os horários mais quentes

Evite praticar exercícios físicos nos horários em que há maior incidência solar. Dê preferencia a se exercitar antes das 10h da manhã e após as 16h da tarde. E, se o dia estiver muito quente ou muito seco, evite praticar esportes naquele dia.

3- Prefira locais na sombra

Mesmo durante os horários do dia com menos incidência solar, prefira se exercitar em locais cobertos e longe do sol, e o mais arejado possível.

4- Use roupas leves

Escolha as roupas adequadas para a prática de esportes. Durante os períodos mais quentes, utilize roupas mais leves e mais soltas. Se precisar sair no sol, utilize corta-ventos, por exemplo.

5- Utilize as proteções adequadas

Além das roupas leves e da hidratação, é indispensável utilizar protetor solar, bonés ou viseiras e óculos de sol durante a pratica de atividades físicas durante o dia. E lembre-se de retocar o protetor solar de acordo com o tempo necessário indicado na embalagem.

6- Fique atento aos sinais

Se sentir tontura, fadiga, náuseas, fraqueza ou câimbras, pare imediatamente com a atividade. Se necessário, procure um serviço de saúde.

