Universidade promove ‘Páscoa Solidária’ em Campo Grande com diversas atividades gratuitas para a comunidade

Centro Universitário Anhanguera – UNAES, em parceria com o Instituto Jovens Visionários, irá realizar ações e brincadeiras voltadas para crianças e adolescentes da região

No dia 7 de abril, a partir das 15h, o Centro Universitário Anhanguera – UNAES e o Instituto Jovens Visionários promoverão a ‘Páscoa Solidária’, evento gratuito para toda a comunidade de Guanandi e Campo Grande. A festa acontecerá na Rua Itaguassu, 8, em frente ao CRAS Guanandi.

A ação, realizada em parceria com o Instituto Jovens Visionários, que atua em Guanandi e em outros quatros bairros da capital, com o objetivo de promover a inclusão social e o desenvolvimento da comunidade, conta também com o apoio de 30 ONGs da capital. Além de brincadeiras e gincanas, também serão oferecidas comidas e bebidas, além de ovos de chocolate, confeccionados a partir da doação de 100 barras de 1kg – também promovida pelas duas entidades. A programação conta com as seguintes atividades:

– Futebol

– Futebol de Sabão

– Pula Pula

– Gincanas

– Touro Mecânico

“Cada detalhe foi pensado e organizado de uma maneira que todos os presentes consigam aproveitar da melhor forma possível. Queremos proporcionar experiências únicas para todos os convidados e tornar essa Páscoa ainda mais especial para a população de Campo Grande”, destaca Carla Dal Piva, diretora do Centro Universitário Anhanguera – UNAES. Não é necessário se inscrever para comparecer ao evento, basta ir ao local no dia e horário citado.

Serviço

Evento: ‘Páscoa Solidária’ UNAES e Jovens Visionários

Data: 7 de abril

Horário: 15h às 19h

Local: Rua Itaguassu, 8 – Guanandi – Campo Grande – MS, 79086-230 (Em frente ao CRAS Guanandi)

Entrada: Gratuita

