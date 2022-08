Nível desértico: Umidade abaixo de 12% coloca cidades de MS em alerta

A nível desértico, o clima seco e a baixa umidade predominam em grande parte de Mato Grosso do Sul. Na manhã de hoje (2) o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou dois novos alertas de baixa umidade para o Estado.

O primeiro alerta, de nível amarelo, indica perigo potencial e é válido para os 79 municípios de MS, com umidade variando entre 20 a 30%. Já o alerta de nível laranja indica alto risco e é valido para 21 cidades do Estado, nestes locais a umidade relativa do ar pode chegar a 12%.

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), a umidade do ar ideal compreende a faixa entre 50% e 80%. Além de favorecer a ocorrência de incêndios florestais e queimadas em áreas urbanas e rurais, o período aumenta os riscos a saúde facilitando o surgimento de doenças pulmonares, tosses, crises de rinite, sinusite e incômodos respiratórios.

Até o dia 10 de agosto não há previsão de chuvas para o Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande não chove há 20 dias e 14 municípios do Estado estão há aproximadamente 31 dias sem chuvas.

Confira as dicas para evitar problemas de saúde:

Lavar as mãos com frequência e evitar colocá-las na boca e no nariz;

Manter o corpo bem hidratado, beber bastante água, mesmo sem sentir sede.

Dar preferência a frutas que contém mais líquidos, como melancia, melão e laranja

Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento;

Evitar prática de exercícios físicos entre 10h e 16 h;

Hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e na hora de deitar;

Usar chapéus e óculos escuros para proteger-se do sol;

Aproveite o vapor produzido pela água quente durante o banho para lubrificar as narinas

Crianças e idosos exigem atenção redobrada nesse período, por isso é necessário ficar atento à hidratação.

Os municípios em alerta laranja são: Água Clara, Alcinópolis, Aquidauana, Bandeirantes, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora.

