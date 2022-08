Calor continua mas nova frente fria deve atingir o sul do Estado

O calor deve continuar em todo Mato Grosso do Sul e a previsão indica tempo estável devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece as altas temperaturas e a baixa umidade do ar. O destaque é para os termômetros marcando entre 32ºC e 36ºC.

A umidade relativa do ar deve atingir valores abaixo dos 20%, índice preocupante para a saúde. A recomendação é para manter a hidratação, umidificar o ambiente, evitar fazer exercícios físicos em horários mais quentes e atenção redobrada para a saúde de idosos e animais.

De acordo com a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS) no fim da semana, entre quinta e sexta-feira (dias 04 e 05) há possibilidade de avanço de frente fria, que deve atingir principalmente as regiões sul e sudoeste do Estado, com aumento de nebulosidade na maioria dos municípios.

Não há previsão de chuvas para o Mato Grosso do Sul até o dia 10 de agosto. De acordo com a meteorologia em Campo Grande não chove há 20 dias e 14 municípios do Estado estão há aproximadamente 31 dias sem chuvas.

Durante a semana, as temperaturas estarão em elevação no estado. As mínimas ficam entre 15-18°C e as

máximas podem atingir valores de até 35°C nas regiões sul-fronteira, cone-sul, grande dourados, bolsão, norte e leste do estado.

Já nas regiões sudoeste e pantaneira as mínimas ficam entre 20-23°C e as máximas podem chegar aos

35°C. E na capital, as mínimas ficam entre 17-21°C e as máximas chegam aos 32°C.