Polícia prende em flagrante homem que tentava roubar delegacia

A Polícia Civil, por intermédio da Denar, prendeu um homem suspeito de praticar furtos de peças de veículos que estavam em uma delegacia, em Campo Grande. Cabe salientar que, recentemente, outras pessoas teriam sido autuadas em flagrante pela prática do mesmo comportamento.

As peças eram de veículos que foram apreendidos pelo Polícia. Elas estavam em frente a delegacia e já havia a suspeita de que estavam sendo roubadas.

Investigadores de polícia judiciária conseguiram surpreender um homem de 32 anos no exato momento em que tentava furtar hastes/suportes da capota marítima de uma caminhonete apreendida.

Diante da situação flagrancial, a Polícia Civil conseguiu efetuar a detenção do suspeito, conduzindo-o perante a Autoridade Policial para maiores deliberações.

O homem foi autuado em flagrante, por ter praticado, ao menos em tese, o delito de furto tentado. O suspeito possui várias passagens policiais e condenações definitivas por crimes patrimoniais, portanto, foi preso preventivamente.

