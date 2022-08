EUA matam Ayman al-Zawahiri, principal líder da Al Qaeda e sucessor de Osama bin Laden

O presidente Joe Biden confirmou a morte do líder da Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri. A Agência Central de Inteligência (CIA) foi a responsável pelo ataque que, no sábado (30), matou o sucessor de Osama bin Laden como líder da rede terrorista.

Ainda segundo autoridades americanas, nenhum civil ficou ferido na ação. O ataque foi feito por Drones. Segundo autoridades americanas, Zawahiri foi atingido por mísseis Hellfire quando estava na varanda de um abrigo em uma zona movimentada da cidade. “A justiça foi feita”, disse o presidente Biden após confirmar a ação.

Houve rumores da morte de Zawahiri várias vezes nos últimos anos, e há muito tempo se diz que ele estava com problemas de saúde. Sua morte levanta questões sobre se Zawahiri recebeu refúgio do Taliban após a tomada de Cabul em agosto de 2021.

Primeira ação desde a retirada das tropas do Afeganistão

O ataque de drone é o primeiro ataque conhecido dos EUA no Afeganistão desde que tropas e diplomatas dos EUA deixaram o país em agosto de 2021.

A operação pode reforçar a credibilidade das afirmações de Washington de que os Estados Unidos ainda podem enfrentar ameaças dentro do Afeganistão sem uma presença militar no país.

Em um comunicado, o porta-voz do Taliban Zabihullah Mujahid confirmou que um ataque ocorreu e o condenou veementemente, chamando-o de violação de “princípios internacionais”.

A figura de Ayman al-Zawahiri

Médico e cirurgião de formação, Al-Zawahiri, era egípcio e tinha 71 anos. Ele era apontado como um dos responsáveis pela formação ideológica, as táticas e habilidades organizacionais da Al-Qaeda.

O líder da Al-Qaeda é tido como idealizador dos primeiros atentados suicidas e células independentes, que se tornaram uma marca da rede terrorista. Atuou, por exemplo, como um dos coordenadores dos ataques de 11 de setembro de 2011 e chefiava a rede terrorista desde a morte de Bin Laden, em 2011.

Após os ataques ao 11 de setembro, que deixaram quase 3 mil mortos, o governo americano chegou a oferecer US$ 25 milhões como recompensa que por informações que levassem a sua prisão

Além disso, Zawahiri é suspeito de ter realizado outras ações terroristas, como o ataque que deixou 17 militares mortos em um navio americano que estava atracado no Iêmen, o USS Cole, em 2000. Dois anos antes, em 1998, o egípcio foi acusado nos EUA por ter participado de ataques com bombas nas embaixadas do país no Quênia e na Tanzânia, que deixaram 224 mortos.

