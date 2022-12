Nídia Oliveira é uma das homenageadas no evento “Mulher de Sucesso”

A FCDL/MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul) realizou hoje (10), a terceira edição do evento ” Mulher de Sucesso”, homenageando 50 mulheres que marcaram positivamente o setor produtivo e a sociedade durante esse ano. Entre elas, foi homenageada a Gerente Comercial do Jornal O Estado, Nídia Oliveira dos Santos.

Para Nídia, é uma alegria receber tal homenagem. “Eu me sinto orgulhosa, pois mostra que o trabalho que estou executando com a minha equipe no jornal está sendo reconhecido. Com isso destacamos cada vez mais o Jornal O Estado”, relata ela.

O evento foi realizado no Cinemark, no Shopping Campo Grande, às 9h, e contou com autoridades, empresárias, jornalistas, advogadas, varejistas e políticas que enfrentaram as dificuldades comuns às mulheres e se mostraram fortes e capazes de marcar seu espaço na sociedade.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Também: Morreu aos 60 anos o ufólogo Ademar Gevaerd, fundador da revista Ufo