Jovem é preso em flagrante por estuprar criança de 6 anos em MS

Um homem de 25 anos, foi preso em flagrante na tarde de ontem (9), por abusar sexualmente uma criança de seis anos, no município de Camapuã, a 140 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a Polícia Civil, o Conselho Tutelar compareceu na unidade policial informando que foi procurado por uma vizinha da vítima que relatou ter visto uma criança correndo na rua e sem seguida viu que o autor, o padrasto da criança, correndo atrás dela. Ainda em depoimento, a testemunha presenciou o homem pegando a criança no colo e retornando para o interior da residência.

Em depoimento na delegacia, o denunciante informou que a criança estava chorando e reclamando aos amiguinhos que o suspeito estava querendo fazer “coisa errada” com ela e que estaria bêbado, querendo machuca-lá.

A vizinha foi conversar com a vítima, que relatou que momentos antes, o homem teria abusado sexualmente dela, passando as mãos em sua gentália. Assustada com os fatos, a mulher comunicou o conselho tutelar e informou a Polícia Civil dos fatos.

Diante das informações, uma equipe de investigação foi até o imóvel do criminoso e o prendeu em flagrante pelo crime de estupro vulnerável. A autoridade comunicante ainda representou pela prisão preventiva do autor, que já possui antecedentes criminais, inclusive portando tornozeleira eletrônica.

