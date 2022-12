Morreu aos 60 anos o ufólogo Ademar Gevaerd, fundador da revista Ufo

Faleceu ontem (9), o ufólogo Ademar José Gevaerd, aos 60 anos, no Hospital Pilar em Curitiba. Gevaerd sofreu um acidente domiciliar no dia 30 de novembro e desde então, estava internado em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O ufólogo foi editor da Revista Ufo, fundada por ele em Mato Grosso do Sul no ano de 1988. Gevaerd morou em Campo Grande até 2008. Cabe relembrar que em 1982 ele teria sido o responsável pelas investigações de uma suposta aparição de

OVNI (objeto voador não identificado) no Estádio Morenão, na Capital. Os torcedores que estavam no local, relataram terem visto um objeto com luzes sobrevoando o estádio. A morte foi confirmada pela própria Revista Ufo onde Gevaerd ainda exercia as funções de editor e escritor. “Estamos dilacerados! Obrigada a todos pela força, orações, qualquer manifestação de fé e prol do Geva”, lamentaram.

Nas redes sociais, o filho do escritor que participou do BBB9, Daniel Gevaerd, publicou a seguinte declaração. “Homem mais generoso que conheci e nos deixou aos 60 anos, apenas! Obrigado a todos pelas mensagens de apoio. Fiquem tranquilos por aqui”, disse Daniel.

Os amigos do escritor também lamentaram sua partida. “Meus sentimentos, meu amigo, que Deus conforte seu coração e de toda família”, escreveu uma amiga. “Sem palavras, meu amigo, estava acompanhando as notícias do seu pai e torcendo para ele ficar. Força aí amigo”, comentou um amigo da família.

Por Suelen Morales – Jornal O Estado de MS.

