Homem armado com faca é morto após avançar nos policiais

Adilson Rodrigues Salomão, de 50 anos, foi morto com dois tiros na noite de ontem (9), após atacar policiais militares com uma faca de açougue, no Bairro Parque Lageado, região sul de Campo Grande. De acordo com a polícia, a vítima teria tentado matar a companheira e a filha.

Segundo o registro policial, equipes da Polícia Militar foram acionados por volta das 21h40, na Rua Domingos Belantani, após testemunhas relatarem que um homem estaria tentando matar a companheira e a filha. Quando os militares chegaram no local, Adilson colocou a mão na cintura e retirou uma faca de açougue de aproximadamente 25 centímetros e apontou para a guarnição. As mulheres estavam desesperadas e pedindo socorro.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, Adilson não obedeceu à ação policial, que se afastou e pediu para o homem que largasse a arma, o que não foi obedecido. Na tentativa de proteção, os militares atiraram na perna de Adilson, que caiu ao solo, mas mesmo assim tentou avançar para cima dos militares, que efetuou mais um disparo, dessa vez atingindo a outra perna da vítima. Adilson não resistiu ais ferimentos e morreu no local.

Em depoimentos aos militares, a vítima de violência domestica relatou que Adilson estava “totalmente disposto a matá-la e também a sua filha”, mas conseguiram fugir. Ela ainda disse aos policiais, onde estava escondida uma foice, utilizada na tentativa de matar a mulher e a criança.

O caso foi registrado na delegacia como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

