Natal antecipado espalha alegria na vida de 174 crianças em Campo Grande

Brinquedos educativos serão entregues para crianças em situação de vulnerabilidade social

Para muitas pessoas, o fim do ano é um momento de refletir sobre os seus propósitos, celebrar conquistas, pensar nas ações do futuro, cultivar empatia e reconhecer o poder dos pequenos gestos para aquecer corações.

Com esse espírito, a empresa de soluções tecnológicas Digix decidiu transformar o encerramento de 2024 em um gesto de solidariedade e esperança. A empresa, que desenvolve softwares para a gestão pública, realizou uma ação que uniu solidariedade e criatividade para impactar vidas de 174 crianças em situação de vulnerabilidade social em Campo Grande.

Nesta quarta (11) e quinta-feira (12), crianças atendidas pelo Centro de Integração da Criança e do Adolescente (CICA) e pela Casa da Criança Peniel terão um Natal antecipado e receberão brinquedos educativos feitos à mão.

A iniciativa vai muito além de simples presentes: cada brinquedo foi produzido por marceneiros aposentados e ganhou vida com pinturas criativas feitas por 171 colaboradores da empresa. Esse momento aconteceu durante um evento interno da empresa, que reuniu colaboradores de 20 estados para um momento de reflexão sobre propósito, trabalho em equipe e impacto social.

“O encerramento do nosso ano não poderia ser mais significativo. Unimos o nosso time para reforçar o nosso propósito, trabalhar valores fundamentais e ainda beneficiar duas instituições que fazem a diferença no nosso estado”, destacou Suely Almoas, presidente da empresa.

Entre os brinquedos estão quebra-cabeças, trens, carros e porta-lápis, que visam estimular o aprendizado e a diversão. Para o coordenador da CICA, Mário de Freitas, o impacto dessa ação será muito significativo para as crianças de 6 a 10 anos.

“As crianças sempre ficam muito alegres e gratas por tudo. A entrega destes brinquedos será muito especial, pois cada um carrega uma semente de amor e carinho”, disse Mário.

A iniciativa reflete o compromisso da Digix em impactar positivamente a vida das pessoas e promover ações que vão além do ambiente corporativo. Para a colaboradora Layde Fernandes, a experiência foi marcante.

“Enquanto eu pintava os moldes, comecei a imaginar para onde iriam aqueles brinquedos. Pensei nas crianças recebendo e se alegrando com algo feito com tanto carinho. Foi uma reflexão incrível sobre como pequenos gestos podem gerar grandes sorrisos”, compartilhou.

Ao unir propósito, criatividade e trabalho em equipe, a empresa mostra que pequenas atitudes têm o poder de espalhar alegrias e construir um futuro mais humano.

Instituições beneficiadas

– Centro de Integração da Criança e do Adolescente (CICA): Oferece atividades de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos familiares no contraturno escolar para resgatar valores essenciais.

https://www.cicams.org/

– Casa da Criança Peniel: Acolhe crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados, proporcionando-lhes um lar provisório.

https://casadacriancapeniel.org/

Com informações da assessoria de comunicação

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais