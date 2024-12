Clima natalino toma conta da Alems e do TJMS com a apresentação de corais

Para unir servidores, políticos e população, TJMS e Alems realizam ‘Cantatas de Natal’ hoje e amanhã

Nesta semana, os poderes executivos se unem para espalhar a magia do Natal por meio da música e da voz. A Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) e o TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) têm apresentações de seus corais programadas para hoje (10) e quarta-feira (11), respectivamente. Todo ano, os corais promovem esses eventos, com o objetivo de integrar a comunidade administrativa e fortalecer os laços culturais, oferecendo uma oportunidade de celebração e união.

A agenda da ALEMS começou nesta segunda-feira, que deu início a uma programação especial em comemoração a marcos históricos significativos, como os 50 anos da imigração italiana no Brasil e os 76 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH). Um dos principais destaques dessa programação será a tradicional Cantata de Natal do Coral da ALEMS, que ocorrerá às 17h30 desta quarta-feira (11), na rampa de acesso ao Palácio Guaicurus.

Além disso, o TJMS também participa da celebração natalina com seu tradicional coral, que foi criado em 1989. Inicialmente formado por servidores ativos, aposentados e estagiários, o Coral do TJMS já se apresentou em festivais de renome, como o IV Festival de Coros do Centro-Oeste, em Campo Grande, e o X Festival de Corais de Dourados. Após um período de recesso, o coral foi reativado em 2013, e as apresentações se tornaram frequentes, não só em solenidades, mas também em eventos culturais.

Cantata de Natal ALEMS

A Cantata de Natal da ALEMS tem como objetivo central celebrar o nascimento de Jesus Cristo, um marco de grande significado para todos, independentemente da religião. “Comemoramos o nascimento de Jesus como um momento de reflexão e união, que transcende a festividade religiosa”, explica Marlene Figueira, coordenadora do projeto, destacando a importância desse evento como um meio de integrar a comunidade e promover o espírito natalino.

Segundo a , a cantata também é uma oportunidade para reflexão, tanto para os deputados quanto para os funcionários da ALEMS, sobre os presentes recebidos de Deus e sobre a importância de atitudes mais humanas no cotidiano. “Esse momento traz uma reflexão profunda sobre nosso comportamento, incentivando um autoexame e ajudando a suavizar e humanizar a nossa atuação”, completou. A iniciativa busca sensibilizar e emocionar os participantes, promovendo um clima de união e introspecção dentro da casa legislativa.

“A importância simbólica de realizar um evento de celebração natalina no ambiente legislativo é a mesma em qualquer outro ambiente, seja no legislativo, no executivo, no judiciário ou no setor privado. A música natalina toca o coração de todos. Não é apenas relevante para o ambiente legislativo, mas para qualquer espaço, pois desperta reflexão, amor e pensamentos positivos em relação aos nossos semelhantes”, destaca Marlene.

A coordenadora relatou que toda promoção cultural contribui para a preservação das tradições culturais. “No nosso coral, temos um repertório bem eclético, com músicas de diversos estilos, incluindo música sacra, natalina, sertaneja e regional”, explicou. Segundo Marlene, a preservação das tradições culturais do estado é uma característica marcante da agenda do coral. “Cantamos várias músicas que são símbolos das nossas tradições culturais, representando a identidade única do nosso estado”, completa.

Marlene explicou que esse evento cultural espalha pelo estado a ideia de que a Assembleia Legislativa também tem vida cultural e religiosidade, elementos essenciais para a sociedade. “Cada um de nós tem suas dificuldades e qualidades, e devemos aceitar as pessoas como são, pois Deus colocou cada um aqui com um propósito único”, completou. A celebração reforça a importância da religiosidade na vida do estado e reforça o papel da Assembleia na promoção da cultura local.

A relação entre a arte e o espírito público, especialmente em eventos como a Cantata de Natal, é profunda e significativa. Ele explicou que, assim como qualquer cidadão, os servidores públicos também celebram o Natal e o nascimento de Jesus Cristo, e, por isso, a Cantata tem um papel fundamental ao unir as pessoas em torno dessa data tão simbólica.

“A arte, seja cantada, tocada ou em forma de obra, tem o poder de tocar o coração das pessoas, e o espírito público não é diferente. As instituições públicas são formadas por pessoas, e pessoas têm sentimentos. Não poderíamos ser diferentes, dentro do serviço público temos as mesmas crenças e ideologias que as pessoas fora dele”, finaliza.

Marlene ainda destacou que o evento, que acontecerá no dia 11 de dezembro na rampa do Palácio Guaicurus, é uma demonstração de amor e união com a população de Campo Grande. “O coral da Assembleia Legislativa, formado por 50 membros, deseja a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, repleto de graça, saúde e sucesso”, concluiu.

Coral do TJMS

No dia 10 de dezembro, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) convida toda a sociedade para a emocionante Cantata de Natal, que será realizada a partir das 18 horas, na rampa de acesso da Avenida Mato Grosso, no Palácio da Justiça. Este evento, já consolidado no calendário da instituição, promete encantar e emocionar a todos os presentes, trazendo a magia e o espírito natalino para o coração de Campo Grande.

Sob a regência do maestro Nillo Cunha, o Coral do TJMS, apresentará um repertório cuidadosamente selecionado, que inclui obras instrumentais e vocais, criando uma atmosfera mágica e festiva.

“A Cantata de Natal é, para mim, um momento muito especial, que tem como objetivo espalhar alegria e esperança, reunindo magistrados, servidores, colaboradores da justiça, familiares e amigos. É uma oportunidade de celebrarmos a verdadeira essência do Natal, refletindo sobre valores de união e solidariedade. Neste ano, após meses de ensaios intensos, nós, integrantes do coral, estamos prontos para apresentar um espetáculo ainda mais contagiante”, destaca Nilo.

A administração do TJMS estende o convite para todos os cidadãos sul-mato-grossenses, ressaltando a importância da cultura e da música em nossas vidas. Além da apresentação no Palácio da Justiça, a Cantata de Natal seguirá com mais duas apresentações: no dia 13 de dezembro de 2024, Centro Integrado da Justiça (Cijus), que fica na Rua Sete de Setembro, 174, Centro, às 18 horas; e no dia 16 de dezembro de 2024, no Fórum de Campo Grande, localizado na Rua da Paz, 14, Jardim dos Estados, também às 18 horas.

Serviço: A Cantata de Natal da ALEMS acontecerá no dia 11 de dezembro, às 17h30, na rampa de acesso ao Palácio Guaicurus, localizado na Rua Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 09 — Parque dos Poderes. Já o Coral do TJMS se apresentará no dia 10 de dezembro, às 18h, no Palácio da Justiça, localizado na Avenida Mato Grosso, Bloco 13 — também no Parque dos Poderes.

