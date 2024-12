Bonito sofre apagão após ventos fortes romperem rede elétrica

Na noite de ontem (10), o município de Bonito, localizado a 297 quilômetros de Campo Grande, ficou completamente às escuras devido a um apagão causado pelo rompimento de cabos da rede elétrica. Ventos fortes foram apontados como a principal causa do incidente, que deixou moradores e turistas sem energia elétrica.

Empresários e moradores contaram que a cidade ficou sem energia elétrica, cerca de 1h30. Susyad Sanches de Oliveira Cavalheiro, empresária e moradora do Centro de Bonito, disse que estava com o marido e a filha, passeando em uma praça da cidade, quando a luz acabou.

“Era mais ou menos umas 19h, e tinhamos levado nossa filha para brincar no parquinho da praça, quando a luz acabou. Fomos procurar algum lugar que tivesse gerador, mas aqui no Centro, poucos estabelecimentos tem. Encontramos só um estabelecimento com energia elétrica”.

Já a dona de casa Suzieny Sanches de Oliveira, moradora do Jardim Boa Vista, disse que estava chegando em casa quando o fornecimento de energia foi interrompido e mesmo após o reestabelecimento, do serviço, algumas horas depois houve uma nova queda de energia.

“A energia voltou era mais ou menos 20h30 e por volta das 23h30 caiu novamente, mas logo voltou. Na região onde moro, as quedas e oscilações do fornecimento de energia são frequentes. Sempre que há mudanças no clima, ficamos sem luz por algumas horas, e nem precisa ser chuva forte” explicou.

A concessionária Energisa confirmou que o apagão foi ocasionado por eventos climáticos que afetaram a rede elétrica na região. Em nota, informou que o restabelecimento da energia foi iniciado imediatamente e que, até às 20h38, mais de 82% dos clientes já haviam tido o fornecimento normalizado.

A empresa também relatou que acionou seu plano de contingência, reforçando o número de equipes técnicas para atuar na solução do problema de alta complexidade. Segundo o comunicado, o compromisso é trabalhar de forma segura, ágil e em conformidade com as normas técnicas para garantir a retomada do fornecimento de energia para todos os clientes afetados o mais rápido possível.

A Energisa orienta que eventuais interrupções no fornecimento de energia sejam informadas por meio de seus canais digitais, como o WhatsApp Gisa e o aplicativo Energisa On, ambos disponíveis 24 horas por dia.

