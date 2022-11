Na BR-267, colisão entre carro e carreta termina em morte

Um acidente entre um veículo Chevrolet Cobalt e um caminhão, no km 79 da rodovia BR-267, no município de Bataguassu, localizado a 341 km da capital, resultou na morte de uma mulher de 42 anos. O caso ocorreu na registrado na madrugada desta sexta-feira (11), por volta das 4h30.

A vítima foi identificada como Maria Cristina Aranda. Conforme apuração do jornal Cenário MS, a mulher seguia no veículo sentido Bataguassu a Campo Grande, quando por motivos ainda desconhecidos veio a colidir no caminhão que seguia sentido contrário. No Cobalt estava apenas a mulher, moradora de Ponta Porã, que faleceu no local, presa às ferragens.

O motorista do caminhão relatou à PRF (Polícia Rodoviária Federal) que o veículo da mulher invadiu a pista, no sentido contrário, e acabou colidindo em seu caminhão. Ele relata que tentou desviar do carro, mas não conseguiu e colidiu frontalmente. O homem saiu ileso do acidente.

A PRF esteve no local do acidente, junto ao Corpo de Bombeiros e a Perícia Técnica da Polícia Civil.

Com informações do jornal Cenário MS

