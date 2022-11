Alerta de tempestade é estendido para os 79 municipios de MS

Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou nesta sexta-feira (11), o alerta de tempestade e estendeu para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. A previsão indica chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos com intensidade de 40 km/h a 60 km/h.

O alerta, de nível amarelo, ou seja, perigo potencial, indica risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e de alagamentos. O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), prevê chuvas tanto nesta sexta-feira, como no sábado (12), em diferentes regiões do Estado. Este cenário ocorre devido às instabilidades atmosféricas, aliado ao fluxo de calor e umidade vinda da Amazônia.

Para evitar incidentes, a Defesa Civil recomenda não se abrigar debaixo de árvores em casos de rajadas de vento devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Temperaturas

Em Campo Grande a temperatura máxima para esta sexta-feira (11) varia entre 28°C a 23°C. Já em Dourados as temperaturas ficam entre 22°C (mínima) e 28°C (máxima). Para Três Lagoas, Costa Leste do Estado, a máxima pode chegar a 35°C, e a mínima a 23°C.

No Pantanal de Corumbá, a mínima prevista é de 26°C e a máxima de 34°C. Em Ponta Porã a variação fica entre 22°C (mínima) e 29°C (máxima). Já no extremo sul do Estado, em Iguatemi, a temperatura varia entre 21°C e 28°C.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Com informações da repórter Carolina Rampi.

Leia também: