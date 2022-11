Para prevenir acidentes, PRF realiza operação durante feriado prolongado

Entre os focos de fiscalização das equipes da PRF estão a alcoolemia ao volante, as ultrapassagens indevidas e o não uso de dispositivos de segurança – cinto de segurança e transporte de crianças em dispositivos próprios. Em resumo, busca-se coibir as infrações mais comuns ou potencialmente perigosas para a segurança do trânsito.

No Mato Grosso do Sul, as 9 Delegacias e 23 Unidades Operacionais da PRF reforçam a fiscalização nos 4.078 quilômetros de rodovias federais, divididos em dez BRs.

Entre os focos de fiscalização das equipes da PRF estão a alcoolemia ao volante, as ultrapassagens indevidas e o não uso de dispositivos de segurança – cinto de segurança e capacete.

Não há restrição de tráfego prevista para o período. O balanço deste ano será divulgado na quarta-feira (16), sem previsão de divulgações parciais durante a operação.

Operação Proclamação da República 2021

Em 2021, entre os dias 12 a 15 de novembro, durante a Operação, foram registrados 25 acidentes, sendo 7 considerados graves. Ao todo, 40 pessoas ficaram feridas e quatro morreram no local do acidente.

Durante os quatro dias de operação, a PRF flagrou 21 motoristas dirigindo sob efeito de substância psicoativa, 2 foram presos. 109 condutores ou passageiros não utilizavam o cinto de segurança e 34 crianças eram transportadas fora do dispositivo de segurança. No total, foram registradas 427 infrações de ultrapassagem.

Na Operação em 2021, a PRF apreendeu mais de 1.400 Kg de maconha no Mato Grosso do Sul. Oito veículos com registro de roubo/furto foram recuperados.

Dicas para uma viagem segura

Vai pegar a estrada nesse período? Atente-se para algumas orientações da PRF para reduzir o risco de acidentes e evitar multas desnecessárias.

Providenciar a checagem do automóvel, ainda que seja para pequenas viagens. Faróis acesos para ver e ser visto; pneus calibrados e em bom estado de conservação; motor revisado, com óleo e nível da água do radiador em dia. Não se esquecer de verificar a presença e estado dos equipamentos obrigatórios, principalmente estepe, macaco, triângulo e chave de roda, além dos limpadores de para-brisa e luzes do veículo.

Não se esquecer também da cadeirinha, no caso de transporte de crianças.

Observar as placas que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem. Elas não foram colocadas naquele ponto da rodovia sem motivo. Nos trechos em obras, o motorista deve reduzir a velocidade e obedecer à sinalização local. Os condutores também devem redobrar a atenção em cruzamentos e áreas urbanas e jamais desviar a atenção do trânsito.

Lembrando: se fizer uso de bebida alcoólica, não dirija! Nesse caso, pense em utilizar transportes alternativos como os carros de aplicativos, táxis ou ônibus. Outro ponto a ser destacado: celular e direção não combinam.

Essas pequenas condutas, além de evitarem multas, podem salvar vidas e tornar a viagem ainda mais segura e tranquila.

A Polícia Rodoviária Federal deseja um bom feriado a todos e reforça que o condutor deve manter atenção constante no trânsito. Muitos são os fatores que podem contribuir para acidentes graves e muitas vezes fatais. Um segundo de desatenção é o suficiente para acarretar graves consequências para condutores, passageiros e pedestres.