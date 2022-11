Sextou com drink de café e uma surpresa: uísque

O sextou de hoje é com uma receita que vem lá da Europa: Café Irlândes. O drink, que é perfeito para os dias mais friozinhos, foi inventado para aquecer um grupo de turistas americanos que haviam desembarcado no inverno irlandês e 1940. Confira agora a receita, que pode levar uísque irlandês ou escocês.

Ingredientes:

1 colher (chá) de açúcar

1 1/2 dose de uísque

5 doses de café forte bem quente

Creme de leite

Modo de Preparo:

Escalde um copo de vinho com água quente. Coloque o açúcar no copo e, em seguida o uísque. Complete com o café, deixando espaço para o creme de leite no copo.

Mexa bem e deixe o líquido descansar um pouco. Então, vá adicionando o creme de leite, derramando-o bem devagar com uma colher.

É indispensável que o creme de leite flutue na superfície do coquetel, sem se misturar a ele. Sirva em seguida.