Mutirão de Emprego “#BoraTrampa” da Sejuv acontece amanhã em Campo Grande

Amanhã(29) acontece na Capital um mutirão de empregabilidade da Sejuv (Secretaria Municipal da Juventude) com mais de 170 vagas entre as áreas disponíveis. As inscrições devem ser feitas de forma on-line no site

Os cargos são: auxiliar operacional de produção, operador de caixa, repositor, fiscal de prevenção e perdas, operador de empilhadeira, auxiliar de depósito, operador de cartão, auxiliar de cozinha, apoio administrativo PCD, operador de suporte técnico fibra óptica, agente soluções em Telecom, auxiliar solução em Telecom, emendador de cabos telefônicos, auxiliar-técnico de fibra óptica e instalador de redes e cabos telefônicos.

Para se inscrever o interessado deve fazer a inscrições por este site para garantir a participação no processo de seleção. O mutirão acontece na sede da Sejuv, localizada na rua 25 de Dezembro, 924. Edifício Marrakech, 3º andar. das 08h às 16h.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.