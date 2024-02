Supeito de atirar na ex-namorada dentro de casa é preso em Naviraí

Polícia Civil age rápido e prende suspeito de homicídio e feminicídio em Naviraí-M

Na última ação conjunta entre a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) e a 1ª Delegacia de Naviraí-MS, a Polícia Civil efetuou com sucesso a prisão preventiva de M.P.S., um homem de 45 anos investigado pelos crimes de homicídio e feminicídio, ambos na forma tentada. Os incidentes ocorreram no dia 23 de fevereiro de 2024, resultando em uma ação rápida e eficaz por parte das autoridades.

Segundo informações levantadas durante as investigações, no fatídico dia 23, M.P.S. invadiu a residência de sua ex-companheira, onde efetuou disparos de arma de fogo. O atual companheiro da vítima, que se encontrava no local, foi atingido por um dos disparos, sendo prontamente socorrido por populares.

Diante da gravidade dos fatos, a Autoridade Policial, após conduzir investigações aprofundadas, representou pela prisão preventiva do suspeito. O pedido foi prontamente acatado pelo Poder Judiciário, culminando na expedição do mandado de prisão que foi efetivamente cumprido pela equipe da Polícia Civil.

A rápida resposta das autoridades ressalta a seriedade com a qual crimes de violência doméstica são tratados, especialmente quando envolvem tentativas de homicídio e feminicídio. A prisão de M.P.S. representa um passo importante na busca por justiça e na proteção das vítimas de violência de gênero na região.

O suspeito agora permanece sob a custódia do sistema prisional, aguardando os desdobramentos legais do caso.

